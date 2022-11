Porsche 911 coupée, notre supercar préférée

La Porsche 911 Coupée est un modèle de voiture sportive fabriquée par la marque allemande Porsche. C’est une automobile à moteur avant et propulsion arrière, dotée d’une carrosserie en aluminium. Elle a été commercialisée pour la première fois en 1963 et a connu plusieurs évolutions depuis. La dernière version est sortie en 2015. Le modèle présenté ici est une Porsche 911 Coupé Carrera 4S de couleur noire.

La Porsche 911 est sans aucun dote le coupé le plus populaire de la marque Porsche, dont la première génération a vu le jour en 1963. C'est une voiture emblématique du constructeur allemand. Elle a été élue voiture de l'année en 1964 et 1965. La seconde génération a été commercialisée à partir de 1966 et s'est éteinte en 1996. Sa remplaçante fut présentée au salon automobile de Francfort en septembre 1998. Au total, plus de 5 millions d’unités ont été construites par le constructeur, ce qui fait de la Porsche 911 une des supercars les plus vendues au monde.

La Porsche 911 coupée, supercar par excellence

Une supercar est souvent considérée comme une voiture de collection. Cependant, cette classification ne concerne que les véhicules qui ont plus de 30 ans. Une supercar peut avoir été produite il y a quelques années ou être un modèle récent. Dans les deux cas, elle a été vendue à un prix élevé par rapport au reste du parc automobile.

Les supercars sont des voitures très rares et recherchées qui possèdent généralement un moteur très performant et puissant associés à des technologies innovantes et haut de gamme. Leurs performances sont souvent impressionnantes, notamment grâce aux systèmes d’aide à la conduite tels que le contrôle de stabilité ou encore le système anti-collision.

Certains modèles haut-de-gamme peuvent atteindre des vitesses supérieures à 300 km/h grâce à un moteur V8. Ces valeurs sont généralement données par le constructeur pour permettre au client potentiel d'apprécier l'intérêt du véhicule sans risquer sa vie sur la route. Il faut savoir que la plupart des voitures commercialisées en France sont classifiées en catégorie M1 (voiture non destinée à la compétition) ou M2 (voiture destinée exclusivement à la compétition). Bien entendu, une supercar bénéficie toujours d’une forte demande sur le marché international car elle correspond aux besoins et aux attentes des clients fortunés qui cherchent une alternative exotique aux modèles traditionnels plus abordables.